Trovata con droga per il compagno detenuto, denunciata

Avrebbe tentato di portare droga al convivente detenuto nel carcere Capanne di Perugia, ma una agente di polizia penitenziaria ha scoperto l’illecito e la donna è stata denunciata. A dare la notizia è il segretario nazionale per l’Umbria del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, Fabrizio Bonino: “Ieri, al reparto colloqui, si era presentata la donna per incontrare a colloquio il convivente detenuto. I controlli della polizia penitenziaria hanno scoperto la droga e la donna, dopo i contatti intercorsi con l’autorità giudiziaria, è stata denunciata a piede libero" racconta Bonino che indirizza "il nostro encomio va ai colleghi in servizio a Capanne che mantengono alta la guardia, opponendo la propria azione con grande professionalità a garanzia della legalità, come in questa occasione”.