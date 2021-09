Troppi incidenti gravi a Perugia, il centrosinistra: "Abbassare il limite di velocità per le strade colabrodo. E più speed check"

"L’alta velocità ad oggi è la causa principale di incidenti a Perugia, anche gravi": è quello che emerso nella seduta sulla sicurezza stradale - alimentata da un ordine del giorno sugli autovelox nel capoluogo - in commissione a Palazzo dei Priori. Lo hanno ribadito i vertici della Municipale e l'assessore alla viabilità. Dai banchi dell'opposizione, per arginare gli incidenti stradali nell'area cittadina, sono state fatte due richieste ufficiali all'amministrazione comunale: ampliare le aree con limiti di velocità ridotto a 30 km/h, dove il precario stato delle strade lo richieda.

Ovvero: quelle vie con il manto stradale fortemente danneggiato e quindi da mettere in sicurezza in attesa dei lavori di recupero che restano la strada principale per tutelare pedoni e automobilisti. Una ipotesi questa che è nelle corde dell'amministrazione comunale dato che con apposita ordinanza del sindaco si può in via temporanea ridurre il limiti di velocità dai 50 tradizionali ai 30. Accade, in via eccezionale, già ad oggi. Quindi una richiesta per ampliare questo strumento sul territorio comunale.

L'altra richiesta del centro-sinistra è quella di aumentare il numero degli speed check estendendoli alle aree della città su cui emergono situazioni di pericolosità. I consiglieri segnalano anche la necessità, comunque, di rivedere la segnaletica, in particolare quella orizzontale, spesso insufficiente ed inadeguata al bisogno.