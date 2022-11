Cantieri sul raccordo e automobilisti indisciplinati, la Polstrada: "Troppi incidenti, rispettare le norme"

Nel primo pomeriggio di ieri, sul raccordo Perugia–Bettolle, all'altezza dello svincolo di Prepo, in direzione Valdichiana, ci sono stati momenti di concitazione per un tamponamento tra due autovetture.

L'incidente, infatti, ha immediatamente provocato code per l'utenza in transito e ha richiesto dapprima l'azione degli equipaggi delle Forze dell’Ordine in servizio di controllo del territorio e, successivamente, l’intervento della pattuglia della Polizia Stradale di Perugia che ha rilevato il sinistro.

Polizia stradale e mezzi di soccorso hanno provveduto a regolare il traffico e rimuovere i veicoli incidentati, ma già dai giorni precedenti in concomitanza con i rallentamenti per i numerosi cantieri presenti tra lo svincolo di Madonna Alta e Valdichiana, è stato registrato un aumento degli episodi di infortunistica stradale dovuti al mancato rispetto delle distanze di sicurezza e alla velocità non commisurata alle condizioni del traffico.

La Polstrada raccomanda prudenza e attenzione mentre si è alla guida, mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza dai veicoli che precedono, in modo da poter effettuare ogni manovra di emergenza in caso di arresto improvviso del traffico, soprattutto se si è in coda a veicoli di medie e grosse dimensioni.