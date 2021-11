Tribunale allagato e aule inadeguate, la Camera penale proclama due giorni di sciopero

Due giorni di astensione per protestare contro le condizioni in cui versa lo stabile che ospita il tribunale penale di Perugia. Inaugurato nel 2007, ha sempre suscitato perplessità sia per quanto riguarda gli spazi, inadeguati secondo l’utenza, sia sotto l’aspetto della salubrità: aule sotto il piano stradale, finestre che non si possono aprire, scarso ricambio di aria, presenza di residui dell’antica lavorazione di carbone (per produrre energia elettrica) e di componenti chimiche delle batterie di accumulo, frequentemente allagato (l’ultimo episodio il 17 settembre).

La Camera penale di Perugia “Fabio Dean” ha stabilito due giornate, il 15 e 16 novembre, di astensione per sollecitare un intervento a causa della “grave ed emergenziale condizione in cui versano la maggior parte delle aule d’udienza” del tribunale penale perugino, “carenti tanto dal punto di vista igienico sanitario quanto da quello strutturale”. L’allagamento del 17 settembre, “che ha interessato le aule ubicate nel piano sottostrada” del tribunale, è solo l’ultimo episodio che “manifesta aggressivamente la sua carenza strutturale”.

Carenze e problematiche che sono state “acuite” dalla pandemia, mostrando come inadeguati gli “spazi angusti preposti all’attesa delle udienze ed alle dimensioni delle aule spesso non confacenti al numero di soggetti coinvolti, dall’altra all’inadeguatezza del sistema di areazione”.

La Camera penale, da tempo impegnata nel cercare soluzioni alternative e caldeggiare la realizzazione della Cittadella giudiziaria per riunire tutti gli uffici in un unico luogo, ha così deciso di proclamare l’astensione “esclusivamente in riferimento alla questione della infelice situazione in cui versa la sede del nostro Tribunale - afferma l’avvocato Vincenzo Bochicchio, presidente della Camera penale di Perugia - Crediamo, infatti, che sia una battaglia giusta e la porteremo fino in fondo per quanto ci sarà possibile. Mi preme evidenziare, però, che il problema è sentito e condiviso sia dall'Ordine degli avvocati sia dalle autorità competenti che per conto loro stanno cercando con grande impegno soluzioni al problema - conclude il presidente Bochicchio - L'astensione, quindi, servirà a tenere alta l'asticella dell'attenzione sull'emergenza in corso e per accelerare l’iter per l’individuazione di una logistica alternativa nell’immediato nell’attesa della tanto agognata cittadella giudiziaria presso la sede dell’ex carcere di Perugia”.