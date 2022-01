Furti, bullismo e droga, storie di ragazzi alle prese con la giustizia: uno al giorno ha a che fare con il Tribunale per i minorenni

Il procuratore generale Sergio Sottani ha lanciato l’allarme per quanto riguarda gli episodi criminali che riguardano i minori: “Appare inquietante la situazione della criminalità minorile, espressione di un disagio che da anni investe la regione – ha detto in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario - Dai dati pubblicati dalla Regione Umbria nell’anno 2020 emerge un preoccupante aumento di consumo di sostanze stupefacenti tra gli adolescenti, così come il numero di ricoverati di adolescenti, a causa del consumo di sostanze stupefacenti, supera la media nazionale”.

Secondo i dati del Tribunale per i minorenni dell’Umbria aumenta il numero di giovani che usufruiscono della messa alla prova per chiudere i conti con la giustizia e raddoppia quello di cui il Tribunale si deve occupare in quanto arrivano in Italia come minori non accompagnati.

Il Tribunale per i minorenni ha aperto 304 nuovi procedimenti penali nel 2021 (-9,3% rispetto all’anno precedente), 335 sono stati definiti (+10,9%), 179 rimangono in attesa di decisione (-14,8%).

La Corte d’appello presso il Tribunale per i minori si è occupata di 5 nuovi casi (-58,3%), 8 ne ha definiti, 3 rimangono pendenti (-50%).

La Procura ha aperto 427 procedimenti (+3,1%), ne ha definiti 393 (-8%), mentre 180 ne rimangono pendenti (+23,3%). In 311 casi si tratta di indagini con minori noti, 43 con minori ignoti e 73 casi in cui i fatti non costituiscono reato.

Droga, furti, risse, danneggiamenti, bullismo e cyber bullismo tra i reati più contestati.