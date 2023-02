Trevi: rottura straordinaria della condotta principale del serbatoio. Al lavoro i tecnici della Vus

Si sta ancora lavorando, da oggi pomeriggio, ma l'operazione è prossima alla conclusione, per arginare la rottura straordinaria della condotta principale di adduzione al serbatoio di Trevi, causata dall’intervento di una ditta che stava eseguendo scavi nelle zone di Trevi per servizi

non in gestione a Valle Umbra Servizi Spa.

Il reparto operativo prontamente allertato sta eseguendo sul posto tutte le manovre necessarie per diminuire l’area interessata dall’interruzione del servizio distributivo, ma non si esclude che possano generarsi cali di pressione o interruzioni a Trevi capoluogo e aree adiacenti. Al momento il serbatoio di Trevi sta garantendo la continuità del servizio in quanto il livello dello stesso risulta essere ancora buono.