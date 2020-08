Trevi, escursionista cade durante una arrampicata: trasportato in elisoccorso in ospedale

E' arrivato in codice rosso all'Ospedale di Perugia un escursionista rimasto gravemente ferito durante una arrampicata a Trevi. I medici stanno valutando i traumi e le ferite subite. Mettere in sicurezza l'escursionista e poi consegnarlo al personale medico non è stato facile: infatti l'incidente è avvenuto in una zona impervia (in località Ponze) ed è stato necessario il trasferimento in elisoccorso al Santa Maria della Misericordia. In azione una task-force di esperti formata dalle squadra dei Vigili del Fuoco di Foligno e Spoleto e gli uomini del Soccorso Alpino.

