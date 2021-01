Treno Roma-Perugia, colpo grosso della Polfer: nella scatola regalo 1 chilo e mezzo di droga

In una confezione regalo, apparentemente intonsa, di un noto liquore sono stati ritrovati qualcosa come 1,5 chili di cocaina ed eroina suddivisi in dosi e ovuli. L'incredibile scoperta porta la firma della Polfer di Terni che in servizio sul treno irregionale Roma-Perugia ha notato un sospetto, un 27enne nigeriano, che alla vista delle divise non solo si era agitato molto ma aveva addirittura provato a nascondere un pacchetto nel bagaglio a mano. In quel pacchetto c'erano qualcosa come 7mila euro in contanti. A quel punto la polizia ha voluto aprire anche la cassetta metallica regalo del Liquore trovando un vero e propri tesoretto. Al giovane straniero sono stati sequestrati, inoltre, due telefoni cellulari e altro materiale ora al vaglio degli inquirenti. Immediato il trasferimento in carcere. La droga era destinata al mercato perugino.