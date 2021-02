Clandestino non vuole pagare il biglietto del treno: ferisce due agenti prima di essere bloccato

Ha creato il caos in commissariato ed ha provocato ferite considerate importanti agli agenti di polizia che sono riusciti a fermarlo ma a caro prezzo. Il protagonista di questa ennesima storia di violenza e di non rispetto di nessuna regola è un marocchino di 22 anni residente a Perugia. Il giovane è stato beccato sul treno regionale Perugia-Foligno senza biglietto: si è subito messo in mostra per le sue minacce al capotreno che a quel punto ha allertato la Polfer di Foligno. Una volta arrivato nella città della Quintana si è dato alla fuga ma è stato rintracciato poco dopo dalla Polizia.

L'aggressione è avvenuta negli uffici della Polfer quando dopo gli accertamenti è emerso che erano stato espulso dall'Italia ma era rimasto tranquillamente a Perugia nonostante il provvedimento del Questore. Ora è stato denunciato per resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale. E sanzionato ai sensi della normativa anti-COVID in quanto si trovava fuori del comune di residenza senza giustificato motivo. Dalla Questura ripartirà l'iter dell'espulsione speriamo stavolta coatta. Gli agenti hanno una prognosi di 7/8 giorni.