Bici sui binari tra Passignano e Magione, ritardi di un'ora per i treni regionali

Il passaggio a livello è chiuso, ma c'è una bici sui binari e il treno la colpisce. E' successo vicino alla stazione di Passignano sul Trasimeno nel pomeriggio del 14 giugno. Risultato: circolazione in tilt e treno bloccato per l'incidente.

Solo alle 17.20, dopo l'intervento della polizia ferroviaria, è stata autorizzata la ripresa della circolazione. Tre treni regionali della linea Foligno-Terontola hanno subito rallentamenti fino a 65 minuti.

Secondo quanto è stato possibile apprendere, una donna del posto avrebbe cercato di attraversare i binari quando le barriere del passaggio a livello erano già abbassate. Il treno, in entrata alla stazione di Passignano, ha urtato la ruota anteriore della bicicletta, danneggiando il mezzo, nessuna conseguenza, invece, per la donna, vista anche la velocità relativamente bassa del convoglio, in procinto di fermarsi.