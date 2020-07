Treni e furti, la Polfer ferma sia una banda di ragazzini terribili che un borseggiatore 30enne

Continuano i controlli sui treni da parte della polfer sia in Umbria e Marche. Ancora una volta sono i furti e le violenze a destare le maggiori preoccupazioni: arrestati per rapina 3 giovani, di cui uno minorenne, che, sorpresi dal proprietario mentre tentavano di sottrargli lo smartphone, non hanno esitato ad usare la forza contro la vittima. I due maggiorenni si trovano in carcere mentre il minore è stato affidato ad una comunità. Mentre la Polfer di Foligno ha denunciato per furto un 30enne italiano che aveva sottratto a bordo di un treno regionale, una borsa ad una viaggiatrice. L’uomo, che era riuscito a far perdere le proprie tracce, è stato rintracciato dopo pochi giorni dalla polizia.

