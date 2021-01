Frana sulle rotaie, treno con 70 passeggeri a bordo esce dai binari a Giuncano

Un treno regionale è uscito dai binari (tecnicamente si chiama "svio" e non deragliamento) in località Val Serra tra Terni e Giuncano.

Si tratta del regionale 4512 Roma-Foligno con 70 passeggeri a bordo. Si registrano alcuni contusi lievi.

La linea Falconara-Orte è chiusa dalle ore 13.20 con sospensione della circolazione fra Terni e Giuncano. Fortissimi ritardi anche sulla linea Foligno-Terontola, con tantissimi treni fermi in stazione.

Secondo quanto riferisce Trenitalia "lo svio di locomotore di testa e 6 vetture del regionale 4512 (Roma - Foligno con 70 viaggiatori a bordo)" sarebbe avvenuto "a seguito investimento di una frana caduta sui binari a causa del maltempo".

Sono in corso gli accertamenti tecnici e l'intervento sul convoglio oltre alla riprogrammazione dell'offerta commerciale con l'istituzione dei bus sostitutivi tra Terni e Spoleto.

"Al momento si sta lavorando per far tornare a Terni il locomotore di coda con una vettura con a bordo i 70 passeggeri, per portarli a Terni" riferisce Trenitalia.

AGGIORNAMENTO "Linea Falconara – Orte (svio regionale 4512 seguito investimento di una frana fra Terni e Giuncano): alle ore 15.07 terminata la retrocessione del locomotore e una vettura con i viaggiatori a bordo indi riprotetti su bus fino destino. Attivato carro soccorso da Roma (78118) e Ancona (88883) e locomotore diesel da Orte" riferisce una nota di Trenitalia.