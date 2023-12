Ritardi nelle decisioni del Tribunale di sorveglianza, tre giorni di astensione dalle udienze penali per gli avvocati perugini

Tre giorni di astensione dalle udienze penali. È quanto annunciato dal direttivo della Camera penale di Perugia "Fabio Dean" per i giorni 19, 20 e 21 dicembre.

La decisione arriva dopo che “nel mese di maggio 2022 veniva segnalata al Presidente del Tribunale di Sorveglianza una situazione di oggettiva gravità riconducibile ad eccessivi ritardi nella definizione dei procedimenti, sia monocratici che collegiali, trattati dalla Magistratura di Sorveglianza di Perugia”. Per gli avvocati penalisti di Perugia nonostante il tempo trascorso sarebbero rimaste “sostanzialmente inalterate le disfunzioni di tale organo giudicante che avevano oramai assunto un carattere endemico e strutturale, tale da mettere in pericolo la tutela dei diritti fondamentali delle persone in vinculis oltre che la sicurezza all'interno dei luoghi di detenzione”.

Il 5 settembre 2022 la Camera penale di Perugia aveva proclamato lo stato di agitazione deliberando l'adozione di iniziative volte a sensibilizzare i vertici istituzionali della magistratura e a denunciare pubblicamente la situazione di compromissione della fase esecutiva della condanna. I vertici locali e nazionali della magistratura “si sono concretamente dedicati a cercare di risolvere una situazione diventata oramai intollerabile, la soluzione trovata si è concretizzata unicamente nella individuazione dei motivi che in gran parte avevano cagionato i ritardi denunciati, senza però adottare immediatamente provvedimenti atti a superare in modo strutturale ed urgente le carenze del Tribunale di Sorveglianza” (tra questi anche la vicenda del giudice-poeta che avrebbe accumulato ritardi in oltre 800 casi di cui avrebbe dovuto occuparsi).

Secondo gli avvocati “l'assenza di termini ragionevoli per l'emanazione di provvedimenti decisori in fase esecutiva si ripercuote necessariamente nel percorso ‘rieducativo’ della pena” e il prolungarsi “dei tempi di fissazione delle udienze e di scioglimento delle riserve assunte all'esito dell udienze camerali relative a procedimenti aventi ad oggetto misure alternative alla detenzione, nonché di quelle da adottare in via di urgenza” determina “l'illegittima protrazione della massima forma di limitazione della libertà personale”, in violazione della Costituzione.

Per questo il direttivo della Camera penale di Perugia "Fabio Dean" ha deliberato “l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 19, 20 e 21 dicembre 2023 innanzi a tutte le sedi giudiziarie con l'eccezione del Tribunale di Sorveglianza” per non “incidere sulla già critica situazione in cui verte il Tribunale stesso”.