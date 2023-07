Tre colpi per mille euro di bottino in pochi giorni, denunciato ed espulso dalla Polizia

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti nei pressi di un distributore dove era stato segnalato un furto all'interno degli uffici. La cittadina che ha chiamato la Polizia ha dichiarato di aver visto un uomo sfondare la porta dell’edificio e, dopo essere entrato all’interno, fuggire via poco dopo in direzione dei campi, dove lo aveva poi notato cambiarsi gli indumenti.

Una volta constatato il furto di circa 30 euro e aver acquisito tutti gli elementi descrittivi utili alla individuazione dell’uomo, gli agenti hanno iniziato una fitta perlustrazione della zona, riuscendo a rintracciarlo in via del Vivaio, a San Martino in Campo. Indentificato come un albanese di 44 anni, con numerosi precedenti di Polizia e irregolare sul territorio nazionale, l'uomo non è stato in grado di fornire una motivazione plausibile e, per questo motivo, è stato sottoposto a perquisizione che ha dato esito positivo.

Infatti, nei pantaloni, i poliziotti hanno trovato 69 euro. Dopo aver effettuato un accurato controllo dei campi adiacenti al distributore, gli agenti hanno rinvenuto dei vestiti, lasciati dall’indagato dopo essersi cambiato, e un cacciavite.

L'uomo è stato riconosciuto, anche grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, come il probabile autore di altri due furti: uno, avvenuto poco prima di quello nel distributore, nei pressi di un’azienda agricola adiacente, dove erano stati asportati circa 40 euro; l’altro, consumatosi qualche giorno prima in un negozio di via Settevalli, dove era stata sottratto il registratore di cassa contenente 900 euro in contanti.

Al termine degli accertamenti lo straniero è stato denunciato per il reato continuato di furto aggravato, porto ingiustificato di oggetti atti allo scasso e false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla sua identità e nei suoi confronti è stata avviata la procedura per rendere esecutiva la sua espulsione dallo Stato.