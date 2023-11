Era al telefono, di notte e sotto un temporale: chiesto il processo per l'automobilista che ha investito un giovane ed è scappata

Investito mentre camminava a bordo strada, lasciato ferito in un fosso e ritrovato solo dopo 20 ore e salvato dalla morte. La Procura della Repubblica di Perugia ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico di una donna di 43 anni accusata di aver investito con la propria auto Leonard Tomassini, un 20enne di Gualdo Tadino che camminava sul ciglio della strada, senza fermarsi a prestare soccorso.

L’indagata, difesa dall’avvocato Guido Bacino, è accusata di avere investito e non avere soccorso il giovane la sera del 16 gennaio scorso in via Sandro Pertini. L’incidente sarebbe stato causato anche dall’utilizzo del cellulare alla guida da parte della donna. Nel sinistro avrebbero concorso anche le avverse condizioni meteo, con un forte temporale in atto

“La mia assistita ha solo sentito una forte botta e non ha avuto la percezione di aver colpito una persona, pensando più ad un animale selvatico – afferma l’avvocato Bacino – Quando alla guida con il cellulare c’è un perito che ha svolto una ricostruzione basandosi sul passaggio dell’auto della mia assistita sotto una telecamera, calcolando una velocità approssimativa fino al punto di impatto. In quel lasso di tempo si collocherebbe l’uso del cellulare, ma si tratta di una ricostruzione che valuteremo nel processo”.

Secondo la Procura la conducente “procedeva a 60 chilometri all'ora, come si legge nell'avviso di conclusione indagini, a fronte di un limite di 50, in orario notturno” e durante un temporale, “successivamente all’urto si dava alla fuga, omettendo di fermare la marcia e di prestare la dovuta assistenza al pedone. La vittima era finita in un fosso e ritrovata solo dopo venti ore da un passante. Ricoverato prima a Foligno e poi a Perugia, era stata sottoposta a interventi e cure, con un lungo decorso, senza che siano escluse delle infermità permanenti.

Per il magistrato inquirente l’indagata avrebbe quindi tenuto una “condotta colposa consistente in negligenza, imperizia e imprudenza” non avendo avvistato il pedone “lungo la strada, pur essendo detto avvistamento possibile, e determinava l’urto tra la vettura da lei condotta e il giovane, facendolo cadere nel canaletto di scolo adiacente alla strada”.

Il giovane si è affidato all’avvocato Chiara Lazzari per tutelarsi nelle sedi di giustizia.