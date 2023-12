Concorrenza, pandemia e lavori sulla E45 mettono in ginocchio imprenditore sommerso dai debiti

La concorrenza di un distributore low cost, il terremoto, un grave problema di salute, la pandemia e i continui lavori sulla E45 lo hanno messo in ginocchio, ritrovandosi con quasi 300mila euro di debiti, salvandosi solo grazie alla procedura di esdibitazione concessa dal Tribunale di Perugia.

L’imprenditore, assistito dall’avvocato Francesco Brozzi, si è trovato esposto con banche e creditori a seguito della chiusura del distributore di benzina che aveva rilevato nel 2014. L’imprenditore acquistava la licenza e si trasferiva a Perugia con la famiglia. Dopo un primo periodo in cui l’attività sembrava decollare, a seguito dell’apertura di un nuovo impianto di carburante a prezzi scontati a circa due chilometri di distanza ne riduceva gli introiti e gli effetti negativi degli eventi sismici del 2016 pesavano ulteriormente. A rendere l’attività ulteriormente antieconomica arrivava anche l’apertura del nuovo tratto viario Perugia–Ancona con la realizzazione dello svincolo per le Marche con conseguente progressiva riduzione del traffico pesante.

A questa situazione di difficoltà economica, inoltre, sopraggiungeva una malattia che costringeva l’imprenditore a frequenti ricoveri, alcuni interventi e una convalescenza che non gli permetteva di tornare a lavorare. Tanto da chiedere ai genitori di trasferirsi e al padre di lavorare al suo distributore come dipendente.

L’apertura di un bar di successo nella stazione di servizio più vicina, infine, era il colpo definitivo che portava alla chiusura dell’attività, lasciando l’imprenditore con quasi 300mila euro di debiti tra banche, Poste italiane, fornitori e aziende petrolifere.

Dopo la chiusura dell’attività l’imprenditore ha svolto diversi lavori, tutto a tempo determinato e per brevi periodi. Lavori che non permettono di vivere e mantenere la famiglia e far fronte ai debiti contratti. Così la decisione di richiedere l’ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per un ammontare dei debiti pari a 245.081,37 euro.

Il Tribunale civile di Perugia ha ritenuto “che lo stato di sovraindebitamento appare conseguenza del progressivo incremento dell’indebitamento in relazione all’inidoneità delle iniziative tentate dal debitore per fronteggiare la difficoltà – contingenti e di salute – di utile prosecuzione della propria attività e, quindi, della perdita definitiva dell’impiego” e che “non paiono configurabili atti in frode ai creditori”, accogliendo la richiesta di ammissione alla procedura, dichiarando “inesigibili” i debiti anteriori al deposito del ricorso. Per i prossimi quattro anni, quindi, l’imprenditore dovrà depositare una dichiarazione documentata della propria “capacità reddituale, patrimoniale e occupazionale” che verrà esaminata “per accertare l’eventuale sopravvenienza di utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%”.