Travolto da un furgone mentre soccorre un'auto in panne, Ennio muore a 59 anni

Ennio Verducci di Assisi è la vittima dell'incidente che si è verificato questa mattina lungo la E45, nei pressi di Sant'Egidio. Cinquantanove anni, sposato con due figli, Ennio lavorava in una carrozzeria di Passaggio di Assisi.

Un lavoratore scrupoloso, lo ricorda chi lo conosceva, ma anche un uomo molto disponibile e generoso al di fuori nella vita privata.

Secondo quanto ricostruito, stava recuperando un'auto in panne lungo la carreggiata in direzione Cesena, quando sarebbe stato travolto dal furgone di un corriere. Inutili i soccorsi, l'uomo è deceduto sul colpo. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per omicidio colposo come da prassi.