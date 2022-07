Dramma all'alba: muore travolto dal trattore, inutili i soccorsi

Dramma all'alba di mercoledì 13 luglio nella zona di Città della Pieve. Un trattore si è ribaltato - per cause ancora in fase di accertamento - e il conducente, un 74enne, secondo quanto appreso dai vigili del fuoco, è morto. Inutili, purtroppo, i soccorsi.

L'allarme è scattato intorno alle 6.40. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco - due squadre, una da Città della Pieve e una dalla centrale -, il 118 e i carabinieri.

Notizia in aggiornamento