Trattore si ribalta, agricoltore muore schiacciato nella campagna di Pietralunga

Un uomo di 74 anni è morto, ieri, schiacciato dal trattore con il quale stava lavorando in un terreno agricolo a Pietralunga.

L'incidente è avvenuto intorno alle 15 di ieri. L'uomo stava lavorando in un terreno di sua proprietà a Pezzarampo, nei dintorni di Pietralunga.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, il 74enne era sceso dal mezzo per controllare il rimorchio in quanto doveva affrontare un passaggio inclinato nel terreno. Mentre stava sistemando l'aggancio del rimorchio, il trattore sarebbe scivolato nel greppo a i lati dal campo, ribaltondosi e trascinando sotto le ruote l'agricoltore.

Per l'uuomo non c'è stato scampo. Sul posto i Carabinieri per i rilievi e personale sanitario per portare via il corpo del 74enne.