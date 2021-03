Tratta di esseri umani, ricercata internazionale arrestata a Perugia

Sono stati i carabinieri a localizzare la donna e ad arrestarla in attesa di essere estradata in Germania

Era ricercata in ambito internazionale per tratta di esseri umani. Reato che, una donna nigeriana di 34 anni residente nel capoluogo, aveva commesso in Germania nel corso del 2020.

Sono stati i carabinieri della Stazione di Perugia a rintracciarla ed arrestarla in attesa di essere estradata in Germania. I militari le hanno notificato l’ordine di carcerazione emesso il 9 marzo dalla Sezione penale della Corte d’appello di Perugia in quanto ricercata a seguito di mandato di arresto europeo (Mae) emesso dalle autorità tedesche.

La donna, disoccupata e già nota alle forze dell’ordine, è stata accompagnata nel carcere di Capanne in attesa dell’estradizione che avverrà la prossima settimana.