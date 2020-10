Perugia, sciopero in arrivo e orario ridotto per il Minimetrò: tutte le info

Orario ridotto martedì prossimo (6 ottobre) a Perugia per il MInimetrò. A causa dello sciopero di quattro ore proclamato per l'Umbria da Orsa Autoferro Tpl, il sevizio sarà infatti garantito solamente dalle ore 7 alle 17. Nessun cambiamento invece per gli orari delle scale mobili e dell'ascensore inclinato attigui alla stazione del Pincetto, che saranno regolarmente in funzione dalle ore 7 alle ore 2 della notte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.