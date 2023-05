Trasporta carcasse di ciclomotori e lavatrici senza autorizzazioni: denunciato e processato

Trasporta rifiuti ingombranti senza autorizzazione, con il sospetto dell’abbandono incontrollato in campagna e finisce sotto processo.

L’imputato, un 33enne tunisino difeso dall’avvocato Eugenio Zaganelli, è accusato di aver violato le norme sullo smaltimento dei rifiuti perché “in mancanza della prescritta autorizzazione, effettuava il trasporto di rifiuti on pericolosi” caricati all’interno del “cassone posteriore dell’autocarro Fiat Ducato …”.

In particolare la Procura di Perugia contesta all’uomo di avere carico sul furgone “materiale di risulta di tipo ferroso, 2 ciclomotori radiati, varie apparecchiature elettroniche, lavatrici, caldaie stufa, scaldabagno, per un peso complessivo di 4 quintali, per lo smaltimento presso ignota destinazione”.

L’uomo era stato fermato per un controllo stradale e le forze dell’ordine, oltre alla denuncia, avevano anche provveduto a sequestrare l’autocarro e il materiale trasportato.

I fatti sono avvenuti a Città di Castello il 7 gennaio del 2022. Nel corso dell’udienza di oggi il giudice ha rilevato il difetto di notifica degli atti all’imputato e rinviato a novembre per l’apertura del dibattimento.