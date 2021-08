Trasporti, torna tuonare Trecchiodi (Italia Nostra): "C’è una lobby della gomma dominante a discapito ammodernamento della ferrovia"

Quell’inaugurazione insopportabile. Parola di Alessio Trecchiodi, esponente di Italia Nostra, che stigmatizza certi atteggiamenti della politica. Dice: “Fa rabbia assistere all’ultima inaugurazione di un tronco stradale della Rieti-Terni da parte delle autorità Ministeriali, vertici ANAS ed esponenti della politica regionale”.

Perché? “Perché non ha senso annunciare una prossima opera stradale, seppur di soli 4 km della Tre Valli”. Spiega: “La situazione ferroviaria umbra, dal 1862 al terzo millennio, è a dir poco drammatica”.

Per quale ragione? “Presentare queste opere stradali come strategiche, sullo sfondo di un completo abbandono ferroviario, dove si invocano semplici velocizzazioni e raddoppi selettivi, financo terminal dell’alta velocità fuori regione”.

Dove sta l’errore? “Nel non aver preteso politicamente che un’intera regione non fosse stata attraversata, come lo è il Trentino Alto Adige, da un doppio binario”.

Errori strategici? “L’atto più umile che potrebbe fare la politica regionale è quella di chiedere scusa ai concittadini per non aver minimamente portato avanti le opere ferroviarie come è stato fatto per quelle stradali”.

Una domanda retorica. “Qual è l’opera stradale così strategica da superare il raddoppio completo dell’arco ferroviario Terontola-Perugia-Foligno-Terni- Orte? La Terni Rieti? La Foligno- Civitanova Marche? La Norcia-Acquasparta? La Guizza? Qual è, fra queste, quella così strategica da aver fermatol’ammodernamento di opere ferroviarie a far capo dal 1866?”.

Conclusione? “È evidente che c’è una lobby della gomma dominante e interessata a tener fermo l’ammodernamento delle linee ferroviarie. Stanno, insomma, abbandonando il trasporto su ferro”.