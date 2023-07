Magione, trasporta rifiuti non pericolosi senza licenza: evita il processo con i lavori socialmente utili

Fermato con il furgoncino carico di rifiuti non pericolosi, finisce sotto processo perché non aveva la licenza per il trasporto.

L’imputato, un 64enne campano, difeso dall’avvocato Massimo Perari, è finito davanti al giudice “perché effettuava l’attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti non pericolosi, senza la prescritta iscrizione all’albo”. Nel corso di un controllo, infatti, risultava trasportare “a bordo di un autocarro di sua proprietà, materiale di demolizione composto da terra e parti di pietre”.

I fatti sono stati contestati a Magione il 4 giugno del 2021. Nel corso dell’udienza di oggi l’uomo ha chiesto e ottenuto la messa alla prova con lo svolgimento dei lavori socialmente utili.