Trasporta merce contraffatta per 25mila euro di valore, beccato al controllo all'aeroporto di Perugia

La Guardia di finanza e funzionari dell’Agenzia dogane e monopoli in servizio presso l'aeroporto di Perugia "San Francesco d’Assisi", hanno scoperto un viaggiatore con 11 articoli contraffatti, per un valore complessivo di circa 25.000 euro qualora fossero stati autentici.

La merce, composta da borse, marsupi, tracolle e accessori riconducibili ai marchi Louis Vuitton e Chanel, è stata rinvenuta all’interno del bagaglio di un passeggero di origine albanese, residente in Umbria, proveniente da Tirana, che al momento del controllo, non è stato in grado di produrre la documentazione relativa alla merce sia per quanto riguarda l'acquisto sia per l’originalità della merce.

I periti delle società titolari dei marchi hanno accertato la fedele imitazione degli originali, tale da trarre in inganno gli eventuali acquirenti. Gli articoli sono stati quindi sequestrati, mentre il viaggiatore è stato denunciato per detenzione e possibile commercio di prodotti contraffatti.