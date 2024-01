Trasporta materiale ferroso abusivamente, ma in Cassazione si accorgono che aveva la licenza

Condannato per trasporto abusivo di materiale ferroso, ma solo in Cassazione si accorgono che aveva la licenza da ambulante che gli consentiva di raccogliere rifiuti di ferro non pericolosi.

L’imputato, un marocchino di 44 anni difeso dall’avvocato Pasquale Perticaro, è stato condannato in primo grado per trasporto abusivo di rifiuti alla pena di 2.000 euro di ammenda, con confisca e distruzione del mezzo. Sentenza confermata in appello in quanto l’imputato avrebbe operato "senza la prescritta autorizzazione".

Il difensore ha proposto ricorso per Cassazione contestando proprio la mancanza dell’autorizzazione. L’imputato, infatti, è titolare di una licenza di venditore ambulante di abbigliamento e tessuti vari, ma come si evince dall'iscrizione alla Camera di Commercio anche di una licenza di attività secondaria per il commercio ambulante itinerante di materiali ferrosi. Le uniche violazioni commesse, quindi, sarebbero state di aver superato il limite di 30 chilogrammi giornalieri di materiale ferroso raccolto (in effetti erano molti di più) o eventualmente nell'aver trattato rifiuti senza il documento accompagnatorio.

I giudici di Cassazione hanno accolto il ricorso, annullando la sentenza, e rinviando alla Corte d’appello di Perugia solo per valutare il superamento del quantitativo di ferro raccolto in uno solo giorno e la mancata esibizione dei documenti di trasporto del materiale ferroso.