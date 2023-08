Trasporta droga dal Belgio a Perugia, arrestato dopo 8 anni di latitanza

Era latitante da 8 anni e deve scontare 2 anni e 9 mesi per traffico di sostanze stupefacenti. Un albanese di 40 anni è stato arrestato dall'Interpol in Albania.

L’uomo, latitante da 8 anni, è stato individuato in Albania, a seguito di capillare attività investigativa svolta dai Carabinieri in servizio presso la Procura della Corte d'appello.

L’albanese, in concorso con altre persone, avrebbe fatto da corriere tra il Belgio e l’Italia. Lo stupefacente veniva occultato all’interno di autovetture per poi essere smistato in particolare nelle città di Perugia, Roma, Alba Adriatica e Parma. Al momento del fermo, avvenuto nella primavera del 2009 nel capoluogo umbro, la cocaina è stata rinvenuta nell’auto dell’uomo che era parcheggiata davanti un supermercato della periferia.

L’arresto è avvenuto a Tirana, da parte della polizia albanese e il quarantenne, che verrà estradato in Italia, dovrà scontare una pena residua di anni due e mesi nove di reclusione.