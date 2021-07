Trasimeno, pattuglione dei Carabinieri dall'inizio dell'estate: numerose patenti ritirate, denunciato locale

Pattuglione dei carabinieri - su ordine del Comando provinciale di Perugia - in tutta l'area dei comuni del Trasimeno con gli obbiettivi della verifica del rispetto delle normative anti covid, del codice della strada e il contrasto allo spaccio di stupefacenti. Dall’inizio dell’estate sono stati effettuati oltre 134 servizi dei militari e sono stati controllati 1110 veicoli, e 1296 persone. Ben 13 patenti sono state ritirate a causa dell'alcol ed è stato scoperto un locale che vendeva alcolici a minorenni. Sul fronte droga: intercettato e denunciato un 50enne della provincia di Perugia trovato in possesso di alcune decine di piante di cannabis. Mentre per 8 giovanissimi è scattata la segnalazione alla Prefettura perchè considerati assuntori di stupefacenti. I controlli, soprattutto in strada, andranno avanti per tutta l'estate anche per prevenire incidenti causati dalla guida sotto effetto della droga e dell'alcol.