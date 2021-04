Controlli dei Carabinieri al Trasimeno e Valnestore: locali sanzionati e 9 multe

Carabinieri della Compagnia di Città della Pieve sono stati impegnati in servizi di controllo del territorio per la prevenzione dei reati e per la verifica del rispetto delle prescrizioni

Nel fine settimana di Pasqua, i Carabinieri della Compagnia di Città della Pieve sono stati impegnati in servizi di controllo del territorio per la prevenzione dei reati e per la verifica del rispetto delle prescrizioni per il contrasto alla diffusione del covid 19 che ha interessato in particolar modo il comprensorio della Valnestore, di Città della Pieve e di tutta la zona insistente sul lago Trasimeno: 132 i mezzi controllati e 215 le persone identificate, a cui devono aggiungersi 72 attività commerciali verificate, e alcuni soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione, cautelari e di prevenzione.

E' stato sanzionato un esercizio commerciale, nel Comune di Castiglione del Lago, in quanto somministrava aperitivi in bicchieri di vetro e per il quale è stata disposta la chiusura dell’attività per 5 giorni. Invece, sabato 3 aprile, in area Passignano sul Trasimeno, i militari hanno sanzionato un altro esercizio commerciale, in quanto ha somministrato prodotti in difformità delle leggi vigenti in materia anticovid.

Sono state 4, poi, le contravvenzioni al codice della strada e 5 le persone sanzionate per mancato rispetto delle prescrizioni anticovid in quanto si trovavano al di fuori o all’interno di bar.