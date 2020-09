Trasimeno, incendio nella notte che ha coinvolto due palazzine: nessun ferito

Incendio nella notte di ieri in due palazzine - alcuni appartamenti adibiti anche a casa vacanze - in località Vaiano (zona lago Trasimeno). L'allarme è scattato intorno alle 23,40 quando sono intervenute due squadre della centrale dei Vigili del Fuoco di Perugia e una squadra del Distaccamento toscano di Monte Pulciano: le fiamme avevano interessati due immobili confinanti e collegati tra di loro da un portico. In particolare l'incendio ha interessato alcuni mini appartamenti. Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell'incendio. Nessuna persona è rimasta coinvolta in quanto tutti gli appartamenti erano vuoti.

