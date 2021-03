Trasimeno, cresce il movimento "verità per Riccardo": sold out la vendita dei pantaloncini anti-carcere

Il giovane da quasi due anni si ritrova impossibilitato a fare ritorno in Umbria per via di una strana storia di spaccio internazionale per il quale sono in corso delle indagini in Perù

Cresce il movimento a sostegno del fotografo di Castiglione del Lago, Riccardo Capecchi, fotografo di Castiglione del Lago al centro di una drammatica storia giudiziaria in Perù, iniziata nel maggio 2019. Il giovane si è sempre detto estraneo al giro criminale - droga - individuato dalla Polizia locale per il quale è finito anche in carcere e attualmente si trova a disposizione della magistratura inquirente. In soli due giorni il Comitato “Verità su Riccardo”, ha venduto tutti i coloratissimi pantaloncini da beach volley, realizzati interamente in “sublimato”. L'incasso sarà devoluto in opere di solidarietà e pubblica utilità.

Il gruppo, in continua crescita di adesioni e promotore di una petizione online su “Change.org”, chiede che il giovane sia lasciato libero e «che faccia subito rientro in Italia dopo quasi due anni di forzata permanenza in Perù». L’iniziativa pro Comitato Capecchi di “Facciamocela passà” è solo l’ultima di una serie di campagne di solidarietà nate in piena pandemia. Fino ad oggi il gruppo, sorto spontaneamente su Facebook un anno fa, ha rivolto le sue attenzioni a numerose associazioni no profit, tra cui Il Bucaneve ODV, Fiadda Umbria Onlus, Fondazione Bambino Gesù Onlus, Ant8supportes, Azzurro per l’ospedale.