Trasimeno, auto sospetta fermata dai Carabinieri: nei guai un 36enne con un piccolo arsenale di armi bianche

I Carabinieri di Castiglione del Lago e del 6° Battaglione “Toscana” di Firenze il primo maggio appena trascorso, durante un servizio di controllo lunghe le strade del Trasimeno, si sono imbattuti in una vettura sospetta, guidata da un 36enne del posto e noto alle forze dell’ordine, che è stata poi passata al settaccio. Dalla perquisizione sono venuti fuori: un coltello a scatto, lungo 22 cm, con lama di 10 cm; una coltello multiuso con lama e punteruolo lungo 10 cm circa; un bastone telescopico in metallo, tipo “manganello estraibile”, lungo 65 cm. L’uomo non ha saputo giustificare la presenza di questi oggetti atti. Il 36enne è stato accusato e denunciato in stato di libertà per il reato di porto abusivo di armi.