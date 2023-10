Litiga con la moglie, sale in auto e trascina un carabiniere: condannato

I Carabinieri del Radiomobile di Perugia hanno arrestato un 51enne perugino, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale dopo che l'uomo aveva tentato di investire un militare durante un intervento.

I Carabinieri sono intervenuti presso l'abitazione dell'uomo a seguito di una chiamata per una lite in corso, durante la quale l'arrestato aveva minacciato la moglie.

Il 51enne era poi uscito di casa e, salito sulla propria auto, aveva cercato di allontanarsi. Uno dei militari intervenuti si era introdotto nell’abitacolo attraverso il finestrino dello sportello per estrarre le chiavi dal quadro di accensione, ma veniva trascinato per alcuni metri e, costretto a lasciare la presa, finendo a terra.

L’uomo, rintracciato poco dopo in evidente stato di agitazione, nonostante il suo atteggiamento violento, è stato bloccato e reso inoffensivo dai militari che lo hanno tratto in arresto per il reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Il giudice, davanti al quale il 51enne è comparso per la direttissima, lo ha condannala a 6 mesi di reclusione, stabilendo gli arresti domiciliari.