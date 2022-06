Transennata via della Torricella nella parte aderente alla torre o contrafforte. Caduti frammenti e perdita d’acqua. Urge intervenire. Una stradina tipica, anticamente indicata metaforicamente come ‘ghetto”. In effetti si tratta di una viuzza lastricata, con pietre in dissesto, tali da impensierire il più volenteroso pedone… tanto sono sconnesse. Il rimbocco mette in comunicazione le scalette di via del Carmine con via Bella e lo Slargo della Pesa.

È percorsa da quanti si recano dalla Pesa e da Monteluce in Centro. Preferendo questo percorso alla più scomoda via del Roscetto. Ci passano anche gli spettatori del multisala Post Mod e i clienti delle numerose attività di ristorazione che punteggiano via della Viola. Il nome si lega, in tutta evidenza, alla torretta alla cui sommità è posizionata una terrazza di più recente realizzazione, rispetto alla struttura originaria tardo cinquecentesca. La stessa torretta è fissata con una lunga e rugginosa chiave di sostegno. Segno evidente che i problemi di staticità non sono nuovi né recenti.

La gronda è ossidata e forata. Tanto che – dicono i residenti di prossimità – quando piove, ne discende uno scroscio d’acqua che si risolve in un torrente in vorticosa discesa verso le sottostanti viuzze, come via dei Lanari e le scalette che adducono allo Slargo della Pesa. Le pietre in dissesto favoriscono le infiltrazioni d’acqua che affliggono da anni i sottostanti fondi e garage ai quali si accede da via dell’Asilo. I residenti se ne lamentano da anni, ma il Comune fa orecchie da mercante. Fin dai tempi dell’Amministrazione Locchi, racconta una signora, se ne chiese inutilmente il rifacimento. Ora, oltre alla caduta di frammenti lapidei e fittili, si lamenta la presenza di perdite d’acqua alle quali si dovrà porre rimedio