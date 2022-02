Trans chiede il cambio di sesso nei documenti senza operazione, il Tribunale di Perugia autorizza la modifica: "Tutelare la salute"

Il Tribunale di Perugia ha accolto la domanda di rettifica di sesso e del prenome agli atti di Stato Civile senza la necessità di intervento chirurgico.

Il Tribunale civile di Perugia è stato investito del caso di una donna trans che chiedeva la rettifica del proprio stato civile, assistita dagli avvocati Mattia Masotti, Ludovico Maria Fagugli e Lucia Baldoni, il 26 ottobre del 2021, l’udienza è stata celebrata il 16 dicembre del 2021 e la sentenza è stata depositata il 18 gennaio 2022.

La ricorrente chiedeva che fosse “rettificata l’attribuzione di sesso e il nome proprio, nel senso che il sesso risulti femminile anziché maschile e il nome” mutato da quello maschile di nascita in uno femminile, “con ordine di procedere all’ufficiale di Stato civile competente”.

Nel ricorso si faceva presente che la trans “fin dall’adolescenza ha manifestato la volontà di assumere una personalità e sessualità femminile; di essersi da tempo sottoposta a terapia ormonale” sviluppando anche il seno senza bisogno di protesi. Alla ricorrente “è stata anche diagnosticata disforia di genere” e di essere seguita dalla Asl di una provincia non umbra.

La sua condizione di donna, così come raccontato nel ricorso, è stata rafforzata da relazioni con ragazzi e uomini, ma di sentirsi a disagio per “l’attuale attribuzione di sesso maschile”, soprattutto in questo periodo in cui deve anche mostrare il green pass, subendo “un continuo coming out”.

Con il ricorso è stata depositata una voluminosa documentazione medica e psicologica che, oltre ad accertare la disforia di genere, ritiene anche “completo il percorso di mutamento delle propria identità di genere, in termini ormai irreversibili e tali da giustificare la richiesta di rettificazione” dell’identità sessuale, così come riconosciuto anche da diverse sentenze, non solo su caratteristiche fisiche, ma anche psicologiche e sociali.

Sentenze che hanno affermato il diritto al mutamento di sesso, purché supportato da idonei documenti, “quando risulti necessario” anche senza intervento chirurgico sugli organi sessuali primari.

Secondo il giudice “l’interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell’obbligo dell’intervento chirurgico”.

La prevalenza della tutela della salute “dell’individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico”, quindi, “porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione”, ma semmai “come mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.

Per i giudici perugini, quindi, la documentazione depositata e il racconto della trans, che ha sempre manifestato “in modo persistente di sentirsi una donna e di voler vivere ufficialmente questa sua condizione senza mai evidenziare ripensamenti o dubbi sul percorso scelto”, con una “progressiva attenuazione, per effetto dei trattamenti ormonali, dei caratteri fisici maschili e nel vivere come una donna anche a livello relazionale”, confermano “anche in assenza di domanda di autorizzazione ad intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali” l’approvazione al cambiamento davanti all’ufficiale dello Stato civile “la chiesta attribuzione di sesso”.

Accolta anche la richiesta di rettificare il nome maschile con uno femminile “dovendo ritenersi ammissibile tale rettifica a fronte della rilevanza che il nome assume ai fini dell’attribuzione dell’identità di genere” senza l’avvio di nuove procedure con disposizione immediata da parte del giudice.