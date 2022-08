Tragedia nei boschi di Preci, turista di 19 anni trovato morto lungo un sentiero

Un giovane di 19 anni è stato trovato morto nei boschi di Preci. Il ragazzo era in vacanza con i suoi familiari.

La famiglia di olandesi era ospite in una struttura ricettiva di Preci. Il figlio ha salutato i familiari ed è uscito per fare una passeggiata, nella giornata di ieri. Quando non lo hanno visto rientrare, i genitori hanno dato l’allarme e sono scattate le ricerche.

Il ragazzo è stato trovato a terra, in un sentiero, poco lontano dalla struttura ricettiva.

Inutili i soccorsi del personale sanitario, che hanno potuto constatare solo il decesso e attendere il sostituto procuratore di turno che ha subito chiesto l’autopsia.