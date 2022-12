Tragedia di San Giustino, il ricordo: "Gabri, sensibile e introverso. Nico vulcanico e tenace. Guardateci da lassù"

"Nico e Gabriele con le loro passioni con il loro modo di affrontare la vita ci illuminano, ed allora li voglio pensare felici, sorridenti e spensierati fare insieme palla a coppie’ come tante volte in palestra”. Così la Città di Castello Pallavolo ricorda Nico Dolfi e Gabriele Marghi, due delle quattro vittime dell’incidente avvenuto nella notte a San Giustino Umbro, dove hanno perso la vita anche Natasha Baldacci, anche lei pallavolista, e Luana Ballini. Pallavolisti con un passato nel calcio, per Gabriele, e un futuro da allenatore per Nico.

“Gabriele un ragazzo sensibile e introverso pieno di interessi e Nico un vulcanico, tenace, sempre sorridente che coltiva il suo grande amore sostenuto da una famiglia sempre presente con il padre Andrea nostro dirigente, imitato dai fratelli Michele oggi giocatore dell’under 17 e Emanuele, prima come atleta e poi con l’università i primi passi da tecnico sempre con il Città di Castello” ricorda ancora la società sportiva. “Oggi la nostra comunità sportiva, la nostra città tutti noi, i nostri ragazzi perdono un pezzo della storia sportiva ed umana, Nico e Gabriele accomunati da un tragico destino ci lasciano con quel sorriso che lì ha accompagnati incontro alla fatalità una tragedia immensa da sostenere, e incomprensibile, che ci fa fare i conti con la precarietà di una vita che dobbiamo vivere sempre pienamente. Carissimi Nico e Gabriele vi chiediamo di guardare i vostri amici che sono qui e che vi piangono disperati, di guidarli nella vita” prosegue ancora il messaggio. “Nulla potrà essere come prima per le vostre famiglie, per chi come noi vi ha conosciuto, per chi ha vissuto al vostro fianco tante esperienze e fino alla fine… giunga l’abbraccio grandissimo a Nico e Gabriele da tutto il Città di Castello Pallavolo e le nostre più sentite condoglianze a Michele, ai genitori, alle famiglie, agli amici ed ai parenti tutti” conclude la società sportiva.