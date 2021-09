Tragedia a Spello, muore per infarto dopo aver lasciato i figli a scuola

Tragedia davanti ad una scuola di Spello. Un uomo di 47 anni è morto per un infarto subito dopo aver lasciato i figli all'apertura del nuovo anno scolastico.

L'uomo ha accompagnato i figli a scuola e dopo averli salutati si è diretto verso la sua autovettura, ma nel tragitto si è accasciato al suolo.

Il 47enne è stato subito soccorso dai passanti ed è stato chiamato il 118, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare e al personale sanitario non è rimasto altro che appurare il decesso per cause naturali. Sul posto si è portata anche una pattuglia dei Carabinieri.