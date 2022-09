Mettono i soldi insieme per il tour del Sud America per acquistare droga da spacciare in provincia di Perugia

Otto persone sono finite davanti al giudice per rispondere dell’accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Gli imputati, difesi dagli avvocati Andrea Bellachioma, Elena Grandis, Cecilia De Vecchi, Maria Chiara De Pascalis, Luca Maori e Daniela Paccoi, sono accusati di avere organizzato l’acquisto e il trasporto di droga dal Sud America.

Secondo la Procura di Perugia il gruppo avrebbe organizzato un viaggio in Perù con lo scopo di acquistare la droga. Prima di partire sarebbe stata raccolta una ingente somma, tra amici e persone interessate allo stupefacente, per portare a termine l’affare.

Nel gruppo alcuni si sarebbero occupati di acquistare telefoni e schede da utilizzare per tenersi in contatto, altri sarebbero andati in Sud America, e altri complici si sarebbero occupati di portare all’aeroporto chi partiva e tornare a prendere tutti una volta atterrati con la droga.

All’aeroporto, però, c’erano le forze dell’ordine che arrestavano il corriere, il 6 novembre del 2014, con 96 ovuli nello stomaco, per 489 grammi di cocaina.

Altro arresto, sempre di un corriere, questa volta proveniente dal Brasile, con quattro ovuli nella pancia, per 300 grammi di cocaina, era stato effettuato il 29 maggio del 2009.

Il gruppo non doveva essere particolarmente scaltro, visto che un anno dopo, il 31 maggio del 2010, tre di essi venivano arrestati con un chilo di cocaina, più qualche bustina omaggio per l’ospitalità in Brasile.

Il 23 luglio del 2012 nuovo arresto, questo volta di ritorno da un viaggio in Costa Rica, con la cocaina nel bagaglio.

Sempre di ritorno dal Costa Rica scattavano le manette per due corrieri con diversi ovuli di cocaina nello stomaco, il 14 gennaio del 2014.

Po scattavano le manette e le denunce per una lunga serie di episodi di spaccio (ben 74) a Perugia, Città di Castello, Bosco, Colombella, Umbertide e Corciano.