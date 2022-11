Inondavano Fontivegge di 1 chilo di droga a settimana, salta l'udienza perché uno degli imputati è scomparso

In sei sotto processo per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ma l’udienza viene rinviata perché uno degli imputati non si trova per notificargli il processo.

Secondo la procura di Perugia, i sei nigeriani, quattro uomini e due donne, difesi dagli avvocati Leonardo Orioli, Cristina Zinci, Vincenzo Bochicchio, Stefano Troiano e Giovanni Tripodi del foro di Roma, Arturo Buongiovanni (Foro di Cassino) avrebbero “pianificato e organizzato l’acquisto” di droga, andando a prelevarla a Roma, alla stazione Termini e portata a Perugia, viaggiando in treno o con l’autobus, pagando all’incirca 1.300 euro ogni chilogrammo di marijuana.

Tra il luglio e il dicembre del 2016, i sei nigeriani venivano arrestati dalle forze dell’ordine quando scendevano dal treno o dal bus chi con 1 chilo, chi con 2 chili di droga. Tra il 21 e 22 luglio del 2016, tra il 24 e 25 novembre, tra il primo e il 22 dicembre del 2016 e poi tra il 24 e 25 gennaio, con un ultimo carico intercettato tra il primo e il 2 febbraio del 2017, le forze dell’ordine avevano intercettato tutti i corrieri e sequestrato 10 chilogrammi di sostanza stupefacente. Agli arresti erano finiti anche gli organizzatori e gestori del giro di spaccio.

Secondo la ricostruzione dell’accusa per ogni viaggio avrebbero trasportato un chilo di marijuana, con cadenza settimanale, da spacciare nei pressi del negozio etnico alla stazione di Fontivegge.

Individuati anche venti acquirenti abituali che contattavano il gruppo per la cessione con “periodicità di più volte a settimana per una quantità di marijuana pari a tre grammi a dose al prezzo di 20 euro”. Tra i clienti c’era chi acquistava 10 euro di marijuana a settimana tramite un singolo scambio droga-denaro e chi incontrava gli spacciatori almeno due volte a settimana spendendo 10 o 20 euro ad incontro.