Trafficante di droga latitante rintracciato e arrestato in Francia: deve scontare 2 anni di carcere

Un 58enne algerino, latitante e ricercato per una condanna definitiva a 6 anni per traffico di drgoa, è stato rintracciato e arrestato a Parigi dalla gendarmeria francese su richiesta dell'autorità giudiziaria italiana.

L'uomo è stato condannato nel 2017 per produzione, vendita e acquisto illecito di stupefacenti in concorso con altre cinque persone, reato commesso a Perugia nel maggio del 2004.

Lo straniero avvalendosi della collaborazione del fratello e di altri due suoi connazionali oltre che di un italiano, tutti all’epoca arrestati, importavano al fine di farne commercio, un chilo e mezzo di cocaina, trasportata dalla Germania fino alla dimora perugina del condannato. La sostanza stupefacente veniva ben occultata dentro il vano porta oggetti di una Mercedes condotta da una cittadina tedesca anche lei implicata nel traffico di droga.

Il rintraccio dello straniero è il risultato di una complessa attività investigativa avviata dalla Procura Generale di Perugia, in particolare dall’ufficio SDI, che in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia di Roma riusciva a tracciare i movimenti del latitante in territorio francese, dapprima nella città di Bagnolet e, successivamente, a Parigi dove ieri l’uomo è stato arrestato dalla Gendarmerie Nationale.

Il cittadino algerino dovrà scontare una pena di oltre due anni di reclusione. Attualmente è in attesa di essere estradato in Italia.