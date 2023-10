Pantalla, camion in avaria nel tratto a doppio senso: traffico bloccato

Un camion in avaria ha bloccato la circolazione sulla E45 in prossimità di Pantalla. Il mezzo pesante si è fermato lungo il tratto in cui la circolazione è a doppio senso su carreggiata unica per via dei lavori.

Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni in prossimità dello svincolo di Pantalla. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.