Traffico paralizzato in città per un tamponamento in via Angeloni e autobus in panne alla stazione

Auto ferme in coda e lunghe file nelle principali arterie cittadine a causa di un incidente e di un mezzo pubblico in difficoltà

Traffico bloccato questa mattina a Perugia nel tratto che va da San Faustino alla stazione di Fontivegge e, di conseguenza, lungo le arterie di collegamento in quella zona.

A causare il blocco totale del traffico in via Settevalli, sul raccordo Perugia-Bettolle fino allo svincolo di San Faustino, a Prepo, in via Palermo, via Sicilia, lungo la Cortonese e la Trasimeno ovest e fino a via Fasani, un incidente e un guasto ad un mezzo pubblico.

Nel sottopasso della stazione di Fontivegge di prima mattina si è bloccato un autobus per un guasto meccanico, bloccando una corsia e costringendo gli automobilisti a deviazioni e cambi di corsia.

Pochi minuti dopo si è verificato un tamponamento tra due auto in via Angeloni. I due automobilisti sono rimasti fermi in carreggiata fino a che non hanno sbrigato le pratiche assicurative, creando lunghe code e disagi.

Il traffico di Perugia si è completamente paralizzato tra le 8 e le 10 di mattina