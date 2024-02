L'assurda giornata per i pendolari umbri: scendono per un guasto, il regionale riparte senza annunci

Una folle e disperata giornata per centinaia di lavoratori-pendolari umbri (e molti di più loro colleghi della provincia di Arezzo) per via della gestione di due treni in particolare: i regionali veloci 4079 e 18769 entrambi partiti da Firenze Santa Maria Novella, diretti verso Arezzo e solo il primo con destinazione finale Spoleto. Ma che nella città del Festival dei Due Mondi, dopo una serie di ritardi e cambi pazzeschi, addirittura non ci arriverà mai restando senza una spiegazione fermo come ultima stazione, quella di Foligno.

Ma andiamo per ordine, seguendo il racconto fatto in esclusiva da Arezzo Notizie, giornale della famiglia Citynews di cui fa parte anche Perugiatoday.it. Scrive il direttore Mattia Cialini: "il caos deflagra in Valdarno: alla stazione di San Giovanni il primo dei convogli arriva, già in ritardo di una decina minuti, alle 14,55. A bordo molte persone, alcune dirette alla destinazione finale: Spoleto. Altre salgono proprio a San Giovanni. E' il primo atto della farsa. Perché il treno non parte. "C'è da fare un reset", viene comunicato. Passano i minuti, tanti. Poi nuova comunicazione: non ci sono certezze sulla ripartenza del treno, chi vuole può salire sul successivo, il 18769. Ferma a San Giovanni alle 15,21, da tabella di marcia, ma è in ritardo (lieve) anche questo. Scendono quasi tutti. Tra l'incredulità dei passeggeri ormai scesi, senza alcun preavviso, il treno 4079 riparte alle 15,25 lasciando a terra coloro che avevano scelto di attendere il successivo in tutt'altro binario. Il 18769 arriva poco più tardi, salgono tutte le persone furiose che erano rimaste a terra e chiedono a gran voce spiegazioni. Zero le risposte".

Tra questi i più disperati sono i pendolari umbri rimasti a bordo temono che, dovendo prendere una coincidenza, non ce la facciano. Per questo chiedono al controllore di informare il macchinista dell'altro treno per attendere l'arrivo del 18769 e quindi consentire a tutti la coincidenza. Ma tutto si rileva in una vera e propria farsa: perché il regionale 4079 non c'è. Tutti a quel punto sono convinti che sia ripartito senza aspettare nessuno. No, per assurdo pur essendo partito, ma andando troppo piano, non era ancora arrivato a Montevarchi. Gli utenti che hanno paura di perdere la coincidenza costringono allora il 18769 ad ulteriore ritardo (saranno 32 i minuti complessivi all'arrivo di Arezzo) per attendere l'altro regionale. A quel punto chi vuole, scende e monta di nuovo sul 4079 con destinazione Spoleto.

Ma per alcuni dei pendolari umbri il calvario non è finito. Scrive il direttore Cialini: "Epilogo: gli utenti che dovevano arrivare ad Arezzo da San Giovanni hanno impiegato, complessivamente, un'ora in più. La beffa più feroce è però per coloro che dovevano arrivare a Spoleto: l'ultimo tratto del percorso è cancellato. Il treno arriva infatti a Foligno con l'ultimo rilevamento di Viaggiatreno che segna 97 minuti di ritardo". Una vergogna senza fine. Almeno rimborsi e scuse sono d'obbligo.