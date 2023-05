Due incidenti in poche ore: quattro ragazzi morti

Aggiornamento ore 12.15 - La Procura di Perugia aprirà un fascicolo per chiarire le cause e la dinamica dell'incidente sul raccordo Perugia-Bettolle all'altezza di Torricella. Verrà disposta l'autopsia sul conducente dell'auto, morto nell'incidente insieme ad altri due giorni. Il quarto è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Perugia: è in prognosi riservata in Rianimazione.

Notte drammatica in provincia di Perugia. Due incidenti in poche ore. Il bilancio è di quattro morti e un ferito gravissimo.

Intorno alle 3.40, lungo il raccordo Perugia-Bettolle, all'altezza di Torricella, un'auto è uscita di strada finendo in campo. Tre persone sono morte e una quarta è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni.

A Gubbio, lungo la variante della Pian d'Assino, all'altezza di San Marco, intorno alla mezzanotte, un'auto è uscita di strada. Il conducente - un 26enne residente in zona - è morto nell'incidente.