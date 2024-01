"Per colpa del Covid non sono potuto tornare in Italia", ma i termini per il permesso di soggiorno sono scaduti

Era tornato in patria per assistere la moglie, poi il Covid lo ha bloccato lì per altri due anni. I quattro anni trascorsi nella sua nazione, quindi, senza mai rientrare in Italia sono il segno di una scelta di vita definitiva che mal si concilia con il permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di lungo periodo.

L’uomo, difeso dall’avvocato Valentino Viali, ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria chiedendo l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno con il quale veniva revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Il ricorrente affermava di essere tornato in Italia dal Paese di origine per riprendere l’attività di venditore ambulante, di aver riattivato la iscrizione alla CCIAA e di aver chiesto un “aggiornamento” del permesso di soggiorno UE posseduto fin dal 2004.

La Questura disponeva, invece, la revoca del permesso di soggiorno in quanto è stata contestata al ricorrente l’assenza dal territorio nazionale prolungata per oltre quattro anni.

Il ricorrente ha sostenuto “che in Italia risiedono due figli maggiorenni, e di essere temporaneamente tornato nel Paese di origine per assistere la moglie malata (e poi deceduta) e di esservi poi rimasto per accudire altri due figli minori, non essendo in seguito riuscito a rientrare in Italia per le difficoltà di circolazione e trasporto legato alla sopravvenuta pandemia da Covid 19”.

Per i giudici amministrativi il ricorso è infondato e deve essere respinto in quanto “il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo” può essere “revocato in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi” e che “nel disciplinare le assenze rilevanti ai fini della maturazione del periodo minimo necessario per poter conseguire il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, stabilisce che non si computano le assenze dal territorio nazionale inferiori a sei mesi e che non superino nel quinquennio la durata complessiva di dieci mesi”.

Quanto all’emergenza sanitaria per il Coronavirus, “già a quella data, come ammesso dallo stesso nei suddetti scritti difensivi, sarebbe stato assente oltre il periodo consentito dalla normativa vigente”. Il ricorrente è tornato, quindi, “nel proprio Paese per ragioni del tutto comprensibili e commendevoli, ma poi nel rimanervi ha operato una scelta di vita che integra i presupposti previsti dalla norma ai fini della revoca”.