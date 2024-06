"Ero andato a prendere dei vestiti da mamma", ma non poteva avvicinarsi a casa: arrestato

Un uomo di 60 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Perugia per violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla madre dopo una denuncia per maltrattamenti in famiglia.

L’indagato era già stato raggiunto da un’ordinanza che disponeva l’allontanamento dalla casa familiare e la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla madre e ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati, emessa dal Tribunale di Perugia, ma martedì sera si è recato a casa della madre con la quale ha avuto un acceso diverbio.

La donna, spaventata, ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato. Gli agenti, giunti sul posto, lo hanno sorpreso ancora all’interno dell’abitazione, seduto a tavola. Accompagnato in Questura l’uomo è arrestato e trattenuto presso il proprio domicilio.

In tribunale l'uomo, difeso dall'avvocato Barbara Romoli, si è giustificato dicendo che era andato a casa della madre perché gli servivano dei vestiti e che non era successo nulla, tanto che stavano cenando assieme. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto l’aggravamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento sostituendola con quella degli arresti domiciliari.