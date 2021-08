Torgiano, prende un'auto a noleggio con una patente falsa e non la riporta: denunciato 30enne

I carabinieri di Torgiano hanno denunciato un 30enne perugino, già noto alle forze dell’ordine, per uso di atto falso. Alcuni giorni fa, secondo la ricostruzione dei militari, si è presentato in una ditta di Torgiano e ha preso un'auto a noleggio. Al termine per periodo di noleggio, però, non ha riconsegnato il veicolo. Il titolare ha sporto denuncia ai carabinieri per appropriazione indebita. Così sono partite le indagini.

I militari hanno scoperto il trucco. Il 30enne ha usato una patente falsa per il noleggio. La patente, quella vera, gli è stata ritirata nel 2016 a seguito dei suoi numerosi precedenti per droga e furto. Il 30enne è stato denunciato uso di atto falso.