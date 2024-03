Torgiano, Patrizia Rondini svanita nel nulla: elicotteri, cani e droni per ritrovarla

Ricerche in corso tra Torgiano e Perugia per ritrovare Patrizia Rondini, la 64enne scomparsa da Ferriera il 6 marzo. In azione una task force dei vigili del fuoco per ritrovarla. In volo l'elicottero del comando di Arezzo e presto anche i droni dalle Marche. In campo anche le unità cinofile dell'Emilia Romagna.

"Patrizia, 64 anni, casalinga pensionata, vive con il marito a Ferriera di Torgiano e trascorre le giornate occupandosi dei nipoti a tempo pieno - scrive la trasmissione Chi l'ha visto? - . Il 6 marzo, intorno alle 16.00, suo marito si è svegliato dal riposino, Patrizia gli ha portato il telefono e dopo una quindicina di minuti quando si è alzato non l’ha trovata. È uscita di casa senza prendere nulla, nemmeno la giacca, ha solo tolto le pantofole e indossato le scarpe da ginnastica. Ha lasciato il telefono in cucina spento. I familiari hanno allertato le forze dell’ordine".