Torgiano, le ricerche di Patrizia Rondini finiscono in tragedia: trovata morta nel fiume

Le ricerche di Patrizia Rondini, la 64enne scomparsa da Ferriera il 6 marzo, si sono concluse in tragedia. La task force entrata in azione nella serata del 6 marzo e dalla mattina del 7 marzo ha trovato il corpo senza vita lungo il fiume Tevere. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale. Il 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

La salma è stata consegnata alle autorità competenti, fanno sapere i vigili del fuoco.